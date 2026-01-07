Matteo Guendouzi kimdir, nereli? İşte oynadığı takımlar ve kariyeri…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Daha önce Anthony Musaba ve Mert Günok hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, orta saha için önemli bir ismi daha bitirmeye hazırlanıyor.

İtalyan temsilcisi Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile kulübü arasında yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Transferin resmiyet kazanmasına kısa süre kala, futbol kamuoyunun odağı Fransız orta saha oyuncusuna çevrildi.

Kariyerinde Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Guendouzi’nin yaşı, memleketi, futbol geçmişi ve sahadaki mevkisi merak konusu oldu.

MATTEO GUENDOUZİ KİMDİR?

Mattéo Guendouzi, Avrupa futbolunda genç yaşta edindiği tecrübeyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

14 Nisan 1999’da Fransa’nın Poissy kentinde dünyaya gelen orta saha oyuncusu, futbola ülkesinin en önemli altyapılarından biri olan Paris Saint-Germain altyapısında adım attı.

Küçük yaşlarda gösterdiği performansla öne çıkan Guendouzi, uzun yıllar PSG bünyesinde eğitim aldı.

Altyapı sürecinin ardından profesyonel kariyerine FC Lorient formasıyla başlayan Guendouzi, burada sergilediği oyunla kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Fransa’nın alt yaş milli takımlarında da görev alan futbolcu, oyun görüşü ve pas kalitesiyle ön plana çıktı.

Kariyeri boyunca farklı ülkelerde ve liglerde forma giyen Guendouzi, Ligue 1, Premier League ve Bundesliga deneyimiyle önemli bir birikim kazandı.

Orta sahanın merkezinde görev yapan ve özellikle oyun kurucu rolündeki etkinliğiyle bilinen 26 yaşındaki futbolcu, temposu ve mücadeleci yapısıyla da tanınıyor.

Son dönemde adı Türkiye ile anılan Guendouzi’nin, Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Paris Saint-Germain (altyapı) 2005–2014

FC Lorient 2014–2018

Arsenal FC 2018–2020

Hertha BSC (kiralık) 2020–2021

Olympique de Marseille 2021–2023

SS Lazio 2023–günümüz