65 yaş aylığı kaç TL oldu 2026? Zamlı yaşlılık maaşı…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşı, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yeniden güncellendi.

Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan 65 yaş aylığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri sonrası kesinleşen zam oranlarıyla birlikte netlik kazandı.

Sosyal yardım ödemelerinden faydalanan milyonlarca kişi, Ocak 2026 yaşlılık maaşı kaç TL oldu, yeni tutar ne kadar? sorularına yanıt arıyor.

İşte 2026 yılı 65 yaş aylığına ilişkin tüm detaylar…

2026 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına yapılan yüzde 18,60’lik zam, birçok kalemi olduğu gibi 65 yaş aylığını da doğrudan etkiledi.

Yapılan düzenleme kapsamında, Temmuz ayında 5 bin 390 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, yeni zam oranının yansıtılmasıyla birlikte 6 bin 393 TL’ye yükseltildi.

YAŞLILIK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan sisteme göre 65 yaş aylığı ödemeleri, vatandaşların doğum yılının son hanesine göre kademeli olarak yapılıyor.

Uygulanan ödeme takvimine göre;