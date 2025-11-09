AK Parti, Halep'teki kültürel miras için adım attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, Suriye’nin Halep kentine bir ziyaret gerçekleştirerek savaşta hasar gören ecdat yadigarı tarihi eserlerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı Tuncer başkanlığındaki heyet, Halep Valisi Azzam el-Garib ile bir araya geldi. Görüşmede, iç savaşta zarar gören ortak kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması amacıyla karşılıklı bir “teknik heyet” kurulmasına karar verildi.

MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ YENİDEN HAYAT BULACAK

Ziyarette, Mimar Sinan’ın Halep’teki iki önemli eseri — Adliye Cami ve Hüsreviye Medresesi — başta olmak üzere kentteki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarına Türkiye’nin teknik ve metodolojik destek vermesi kararlaştırıldı.

"SAVAŞ, İNSANLARLA BİRLİKTE MİRASI DA YOK ETTİ"

Ziyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı. Tuncer, savaşın sadece insanlara değil, şehirlerin kimliğine de büyük zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Savaş, hem insanı hem de ortak kültürel mirasımızı yok etti. Biz, Suriyeli yöneticilerle birlikte bu mirası nasıl ayağa kaldırabileceğimizi ve yeniden yaşatabileceğimizi görüştük.”

Halep’teki ziyaretlerinin yalnızca restorasyon odaklı olmadığını vurgulayan Tuncer, “Buradaki yıkımın uluslararası düzlemde fark edilmesini ve herkesin bu mirasa sahip çıkmasını istiyoruz. Bu nedenle 3 Kasım’da Halep’teydik.” ifadelerini kullandı.

TİKA RESTORASYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Tuncer, Türkiye’nin farklı kurumları ve TİKA aracılığıyla Suriye’nin yeniden inşası için protokoller yürüttüğünü belirterek, “Şam’da bir restorasyon çalışması başlıyor. Halep’te ise Mimar Sinan’ın iki eseri için TİKA çalışmalarını sürdürecek. Biz de her aşamada yanlarında olacağız.” dedi.

"EĞİTİM VE BİRLİNÇLENDİRME SÜRECİ BAŞLATILACAK"

Kurulacak teknik heyetle birlikte, Suriyeli uzmanların Türkiye’ye davet edilerek restorasyon metodolojileri ve koruma teknikleri konusunda eğitim alacağını ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

“Asıl amacımız, orada bu bilinci yeniden inşa etmek. Ecdadımızın ayak izlerini örnek alarak, tarihi dokunun doğru şekilde onarılması için birlikte çalışacağız.”

"SURİYE'NİN KÜLTÜREL AYAĞA KALKIŞI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mimar ve eski eser uzmanı kimliğiyle de projeye katkı sunacağını belirten Tuncer, “Oradaki eserlerin doğru restorasyonu için ortak mücadele vereceğiz. Suriye’nin kültürel düzlemde yeniden ayağa kalkması için çalışacağız.” dedi.

UNESCO’nun Suriye’de yürüttüğü raporlama ve koruma çalışmalarına değinen Tuncer, Türkiye’nin bu süreçte ortak kültürel mirasın ihyası için sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

“Türkiye, mesuliyetinin bilinciyle bu mirasın ihyası noktasında katkı sunmaya devam edecek.”