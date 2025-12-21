Abone ol: Google News

Türk Hava Kuvvetleri’nden Karadeniz’de eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin Karadeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek unsurlarının katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:03
  • Türk Hava Kuvvetleri, 18 Aralık'ta Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.
  • Eğitim muharip ve destek uçaklarının katılımıyla gerçekleştirildi.
  • Görüntüler, Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’nin 18 Aralık tarihinde Karadeniz’in uluslararası hava sahasında planlı bir eğitim faaliyeti icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eğitim uçuşunun muharip ve destek uçaklarının katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

MSB’nin paylaşımında, Karadeniz semalarında gerçekleştirilen eğitim faaliyetine ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Uçuşların, Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve hazırlık faaliyetleri kapsamında planlandığı belirtildi.

