Isparta'da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı

Kentte polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 34 aranan şahıs yakalanırken şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 16:15
Isparta'da suçla mücadele devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

ARAÇLAR KONTROL EDİLDİ

Yapılan uygulamalarda 25 bin 870 kişi sorgulanırken, 12 bin 719 araç kontrol edildi.

Denetimlerde kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

ARANAN 34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 34 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

