Isparta'da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı

- Isparta'da polis, son bir haftada geniş kapsamlı denetimler yaptı.
- 25 bin 870 kişi ve 12 bin 719 araç kontrol edildi, 34 aranan şahıs yakalandı.
- Kusurlu araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Isparta'da suçla mücadele devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
ARAÇLAR KONTROL EDİLDİ
Yapılan uygulamalarda 25 bin 870 kişi sorgulanırken, 12 bin 719 araç kontrol edildi.
Denetimlerde kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.
ARANAN 34 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 34 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.