Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti: İşte 12 Şubat Perşembe benzin, motorin ve lpg fiyatları Gece itibarıyla benzinin litre fiyatına zam geldi. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 12 Şubat Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar…

Göster Hızlı Özet Gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam yapıldı.

İstanbul'da benzinin litresi 57.03 TL, Ankara'da 57.96 TL, İzmir'de ise 58.24 TL oldu.

Küresel petrol fiyatlarında süren dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, yurt içinde pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı. Alınan kararla birlikte, 12 Şubat 2026 tarihinden itibaren benzinin litre fiyatına 1,55 TL artış yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren istasyon tabelalarına yansıtıldı. Vatandaşlar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 12 Şubat 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları: İSTANBUL Benzinin litresi: 57.03 TL Motorinin litresi: 57.76 TL LPG: 30.29 TL ANKARA Benzinin litresi: 57.96 TL Motorinin litresi: 58.87 TL LPG: 30.17 TL İZMİR Benzinin litresi: 58.24 TL Motorinin litresi: 59.15 TL LPG: 30.09 TL

