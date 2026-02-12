Antalya'da iki kamyon çarpıştı: Bir kişi ağır yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak yolu üzerinde meydana geldi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

A.R. idaresindeki kamyon ile arkadan gelen Mısır uyruklu M.A. yönetimindeki muz yüklü kamyon çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkarıldı.

SÜRÜCÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ

Baş ve yüz bölgesinde ciddi yaralanmalar olduğu öğrenilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan yaralı daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, diğer kamyonun şoförü A.R.'yi ifadesi için Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürdü.