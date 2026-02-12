Şikayetvar paylaştı: İşte 2025'in en çok şikayet alan hizmetleri…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüketicilerle markalar arasında köprü görevi üstlenen Şikayetvar, 2025 yılına ait kullanım ve başvuru istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Aylık 20 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken platformda, geçen yıl milyonlarca şikayet değerlendirmeye alınırken yüz binlercesi çözüme kavuşturuldu.

Şikayetvar'ın açıkladığı verilere göre 2025 yılı genelinde platforma toplam 2 milyon 868 bin 914 şikayet ulaştı. Bu şikayetlerin 533 bin 117 tanesi çözüme kavuştu.

Şikayetvar’a kayıtlı olan marka sayısı ise 2025'te 33 bin 500'e yaklaştı. Peki, en çok şikayeti hangi sektör aldı?

2025'TE EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN SEKTÖRLER

Şikayetvar’ın paylaştığı verilere göre, geçtiğimiz yıl en çok şikayet edilen sektör 41 milyon 333 bin 518 ziyaretçiyle e-ticaret oldu.

E-ticareti, 26 milyon 985 bin 893 ziyaretçi sayısıyla finans takip etti.

Üçüncü sırada 18 milyon 951 bin 290 ziyaretçi sayısıyla beyaz eşya, dördüncü sırada ise 18 milyon 447 bin 237 ziyaretçi ile otomotiv sektörü yer aldı.

Tüketicilerin en fazla ilgi gösterdiği ve platform üzerinde en çok araştırılan marka Türk Telekom oldu.

Yıl boyunca 3 milyon 597 bin 926 ziyaretçi sayısına ulaşan şirket, bu alanda zirvede yer alırken, bankacılık sektöründen Garanti BBVA ortalama 2 milyon ziyaretçiyle ikinci sıraya yerleşti.

Akbank ise 1 milyon 977 bin 49 ziyaretçiyle listenin üçüncü basamağında kendine yer buldu.