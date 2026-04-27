Akbank nisan ayında kesenin ağzını açtı: İşte yeni promosyon tutarı

Nisan 2026 itibarıyla bankalar arasındaki emekli müşteri rekabeti hız kazandı.

Akbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklileri için hazırlanan yeni promosyon kampanyasını duyurdu.

Yeni kampanya paketi, nakit promosyonun yanı sıra ek ödüller ve özel finansal avantajlarla toplam kazanımı rekor seviyelere çıkardı.

İşte Akbank’ın Nisan 2026 emekli promosyon tutarı…

AKBANK NİSAN 2026 PROMOSYON KAMPANYASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden maaş alan emeklileri kapsayan uygulamada, promosyondan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.

Taahhüt süresi, promosyon ödemesinin hesaba yatırılmasıyla birlikte başlıyor.

Açıklanan bilgilere göre promosyon tutarları, emeklinin aylık net gelirine göre kademeli olarak belirleniyor.

Buna göre; aylığı 9.999 TL’ye kadar olanlara 8.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 13.250 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara 16.750 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL ödeme yapılıyor.

Nafaka veya haciz kesintisi bulunan emeklilerde ise promosyon, kesintiler düşüldükten sonra hesaplanan net tutar üzerinden veriliyor.