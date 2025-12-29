Bolu'da 486 köy yolundan 263'ü ulaşıma kapandı: Kar kalınlığı 50 santimetreyi gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu'da durmak bilmeyen kar yağışı...

Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETRE

Kar kalınlığı merkezi noktalarda 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi buldu.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi.

263 KÖY YOLU KAPANDI

Valilikten paylaşılan verilere göre, il genelindeki toplam 486 köy yolundan 263'ü kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşımın aksamaması ve yolların güvenle açılması için sahada yoğun mesai harcayan ekiplerin 73 iş makinesi ve 119 personel ile çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: