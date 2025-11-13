Akdeniz’de art arda depremler! Naci Görür’den kritik uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akdeniz peş peşe depremlerle sarsıldı.

Kıbrıs Adası’nın güneybatısında meydana gelen ve büyüklüğü 5,2 olarak ölçülen ilk deprem, kısa sürede bölgede artçı sarsıntılarla devam etti.

Saat 12.31’de gerçekleşen deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Antalya ve Adana’da da güçlü şekilde hissedildi.

ART ARDA BEŞ DEPREM PANİĞE YOL AÇTI

Bu depremden beş dakika sonra saat 12.36'da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

Yine aynı bölgeye yakın bir noktada saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem gerçekleşti.

Bu deprem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hissedilirken saat 12.59'a gelindiğinde bu kez 4,2 büyüklüğünde dördüncü deprem gerçekleşti.

Saat 16.24'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı bildirilerek, başta batı kesimleri olmak üzere Kıbrıs Adası’nın büyük bölümünde hissedildiği aktarıldı.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

AFAD verilerine göre, dört deprem de 16 ila 14 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı depremleri hissettiğine ilişkin paylaşım yaparken, bölgeden şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

NACİ GÖRÜR: 6 ŞUBAT DEPREMLERİ BU BÖLGEYE ÇOK STRES YÜKLEMİŞTİ

Yer bilimci jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından bir paylaşım yaparak Helen-Kıbrıs Zonu'na dikkat çekti.

Depremlerin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı niteliğinde olan ve Kıbrıs'ın güneyine devam eden Helen-Kıbrıs Zonu'nda gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, "Depremlerin geleceği belliydi." dedi.

Naci Görür, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti." ifadesini kullandı.