Aksaray'da 18 yaşındaki genç, futbol oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İHA

Aksaray'ın Sağlık Köy Yolu üzerinde bulunan bir halı sahada, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynamaya gelen Berat Karaaslan (18), futbol maçı yaptığı esnada aniden fenalaşıp yere yığıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Karaaslan'ın yere yığıldığını gören arkadaşları ne olduğunu anlamadan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yere yığılan Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi sahada yapılan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Berat Karaaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı anlatan halı saha yetkilisi, gencin yere düşmesinin ardından hemen sağlık ekiplerinin gelerek götürdüğünü söyledi.