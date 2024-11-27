Aksaray'da 2. kez muayenesiz yakalanan araca 3 bin 135 lira ceza kesildi

İHA
Aksaray'da Bahçesaray Mahallesi yurtlar bölgesinde gece yarısı uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 58 AAK 222 plakalı otomobili durdurdu.
2.KEZ MUAYENESİZ YAKALANDI
Ehliyet kontrolünden geçirilen sürücünün sistemden aracını sorgulayan trafik polisleri aracın muayenesinin olmadığını ve daha önce de muayenesiz araç kullanmaktan yakalanarak ceza kesildiğini tespit etti.
3 BİN 135 LİRA CEZA KESİLDİ
2. kez muayenesiz araç kullanırken yakalanan F.S. isimli araç sürücüsüne 3 bin 135 lira para cezası kesildi.
Polis ekipleri sürücüyü hemen muayene yaptırması konusunda uyarırken işlemlerin ardından sürücü aracıyla gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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