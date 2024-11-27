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Aksaray'da 2. kez muayenesiz yakalanan araca 3 bin 135 lira ceza kesildi

Aksaray'da 2. kez muayenesiz yakalanan araca 3 bin 135 lira ceza kesildi Aksaray'da trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada muayenesiz olarak 2. kez yakalanan otomobilin sürücüsüne 3 bin 135 lira ceza kesildi.