Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi

İHA

Aksaray'da Pamucak Mahallesi 912 Sokak'ta, bilinmeyen bir nedenle 5 gencin aralarında yaptığı tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

BEKÇİ VE POLİS EKİPLERİ KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken gençlerin polis memurlarına direnmesi üzerine olay yerine ivedi takviye istendi.

Haber merkezinin takviye anonsu üzerine alarma geçen bölgedeki bekçi ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek kavgaya müdahale etti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Çok sayıda polis ekibinin intikal ettiği olayda 4 kişi gözaltına alınırken, kafasından sopayla yaralanan 1 kişi de olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.