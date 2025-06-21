Aksaray'da çöplükten yükselen alevler korkuttu

Aksaray’da Sanayi Mahallesi eski sanayi sitesinde yalıtım malzemesi ve plastik malzemelerin bulunduğu yıkıntı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangın kısa sürede büyüyerek alevler geniş bir alana yayılırken, çıkan siyah dumanlar ise gökyüzünü siyaha bürüdü.

Kentin hemen her noktasından görülen siyah dumanlar halkı tedirgin ederken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan vatandaşlar, şehir merkezinde bulunan eski sanayi alanında sık sık yangınların çıktığını belirterek, duruma çözüm bulunmasını istedi.