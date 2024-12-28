Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı

İHA
Aksaray - Adana Karayolu üzerinde uygulama yapan polis şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 01 AEK 855 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu.
YAYA OLARAK KAÇTI
İhtara uymayan sürücü araçla kaçarken polis ekipleri de aracın peşine düştü. Makas kavşağına kadar kaçan sürücü, aracı petrol istasyonuna bırakıp yaya olarak kaçmak istedi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Petrol istasyonun bahçe kısmında ağaç altına saklanan sürücü, bekçilerin durumu yaptığı arama tarama sonucu kıskıvrak yakalandı.
İsmi açıklanmayan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç detaylı arama ve sorgulanmak üzere sürücüyle birlikte emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış