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Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı

Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü önce araçla, sonra da yaya olarak kaçtı. Kısa sürede bekçiler tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı.