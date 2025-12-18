Yılbaşı tatili kaç gün? Okullar, üniversiteler, iş yerleri kaç gün tatil olacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl için geri sayım sürerken yılbaşı tatiline dair sorular da gündemde yerini aldı.

Öğrenciler, veliler ve çalışanlar; yılın son günü olan 31 Aralık ile yeni yılın ilk günü 1 Ocak’ta okulların, üniversitelerin ve iş yerlerinin tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Özellikle yılbaşının hafta içine denk gelmesiyle birlikte tatilin kaç gün süreceği, resmi tatil kapsamına hangi günlerin girdiği ve çalışma düzeninin nasıl olacağı merak konusu oldu.

Peki, yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

31 Aralık günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle okullar, üniversiteler ve iş yerleri yılın son gününde normal çalışma ve eğitim düzenine devam edecek.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe ise her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak uygulanacak. Bu kapsamda kamu kurumları, eğitim kurumları ve birçok iş yeri 1 Ocak’ta kapalı olacak.

Yılbaşının hafta içine denk gelmesi nedeniyle 2026 yılına girerken resmi tatil süresi sadece 1 gün olarak uygulanacak.

Hafta sonu ile birleşmeyen yılbaşı tatili, çalışanlar ve öğrenciler için uzun bir tatil fırsatı sunmuyor.