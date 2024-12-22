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İHA

Evine giden kadın, dehşeti yaşadı..

Aksaray'ın Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta yaşanan olayda, evine giden 22 yaşındaki A.Ş.Ş. isimli kadın, yolda karşılaştığı G.G. isimli erkekle bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Şahıs, belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak sokak ortasında kadını birçok yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde bir apartmanın önüne kadar giden genç kadın, bir araçtakilerden yardım isterken yere yığıldı.

Şahıs elindeki bıçağı atarak kaçarken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı.