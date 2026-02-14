Alanya’da Dim Barajı alarmı: 314 kişi tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şiddetli yağış nedeniyle Dim ve Oba çayları çevresindeki piknik alanları ile avokado, muz ve portakal bahçeleri su altında kaldı. Bazı evlerin giriş katları ile yollar da taşkından etkilendi.

Dim Barajı’nda su seviyesinin yükselmesi üzerine kontrollü salım yapılırken, baraj çevresinde su baskını riski oluştu.

AFAD BOTLARLA TAHLİYE YAPTI

Su baskını yaşanan bölgelerde mahsur kalan vatandaşlar ve evcil hayvanlar, AFAD ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi.

Hulusi Şahin, Şakir Öner Öztürk ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti.

BARAJ KOTUNDA KRİTİK SEVİYE

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı, dolu savak maksimum çalışma kotunun ise 170 metre olduğu bildirildi.

Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesis çalışanları ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katlarda ikamet eden vatandaşların anonslarla tahliye edildiği belirtildi. Barınma ihtiyacı bulunanların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda kamu misafirhanelerine yerleştirildiği kaydedildi.

500'Ü AŞKIN PERSONEL SAHADA

Tahliye çalışmalarında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı görev aldı. Toplam 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 kişinin tahliye edildiği, 48 kişinin kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı açıklandı.

Bölgede 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev yaptığı bildirildi.

Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü. Yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.