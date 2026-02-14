Kars’ta 4 metre karla kaplı yollar açılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı illeri arasında bulunan Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi ekipleri, Arpaçay ve Digor ilçelerinde yer yer 3-4 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

KÖY YOLLARINDA ZORLU ÇALIŞMA

Kent genelinde son günlerde etkisini artıran kar ve tipi, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı güçleştirdi. Kapanan köy yollarında iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, vatandaşların sağlık, eğitim ve günlük ihtiyaçlara erişimini sağlamak için gece gündüz görev yapıyor.

Özellikle Arpaçay ve Digor ilçelerinde kar kalınlığının bazı bölgelerde 3-4 metreyi bulduğu, fırtınanın etkili olduğu noktalarda ise 5 metreye kadar ulaştığı bildirildi.

ÖNCELİK ACİL ÇAĞRILARDA

Arpaçay Özel İdare Şefi Ali Çobanoğlu, bu yıl kar yağışının yoğun seyrettiğini belirterek ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi.

Yoğun kar nedeniyle önceliği 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbarlara verdiklerini ifade eden Çobanoğlu, acil durumlara hızlı şekilde müdahale ettiklerini kaydetti.

VATANDAŞLARA UYARI

Çobanoğlu, kar ve tipinin etkili olduğu günlerde zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Karlı havalarda seyahate çıkacak vatandaşlarımız mutlaka zincir ve çekme halatı bulundursun. Olası bir aksaklık yaşanmaması için 7 gün 24 saat sahadayız” dedi.

Yetkililer, bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.