Antalya'da havanın ısınmasının ardından vatandaşlar sahillere akın etti

- Antalya'da hava sıcaklığı 19 dereceye yükselince vatandaşlar sahillere akın etti.
- Dün su baskınlarının yaşandığı kentte, bugün insanlar Konyaaltı Sahili'nde güneşin tadını çıkardı.
- Sahilde güneşlenen, denize giren ve yürüyüş yapan insanlar keyifli zaman geçirdi.
Türkiye kışı yaşarken o kent yazı yaşıyor.
Dün kuvvetli yağışın ardından bazı noktalarda su baskınları yaşanan Antalya kent merkezinde, bugün ise güneş yüzünü gösterdi.
SAHİLLER DOLDU
Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar ulaştığı kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili’ne geldi.
Dün fırtına nedeniyle dalgaların kıyıya kadar ulaştığı sahilde, bugün bahardan kalma gün yaşandı.
KİMİSİ YÜZDÜ KİMİSİ YÜRÜYÜŞ YAPTI
Sahile gelenlerin bazıları güneşlenirken, bazıları denizde yüzdü, bazıları da kıyıda yürüyüş yaptı.
Çocuklar ise dalgalarla oyun oynayıp, günün keyfini çıkardı.