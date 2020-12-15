Alanya'da kalan ABD'li çift: Türkiye daha güvenli

ABD'li çift, koronavirüs salgınından kaçmak için geldikleri Türkiye'ye hayran kaldılar.

ABD'nin Washington Eyaleti'ne bağlı Seattle kentinde yaşayan, aslen Eritreli olan ABD vatandaşı 64 yaşındaki Jemal Ali ve eşi 54 yaşındaki Jemile Yusuf, İstanbul ve Yalova Çınarcık'taki evlerinin ardından yaklaşık 3 yıl önce Alanya'dan da bir ev satın aldı.

Yıl boyunca dünyanın birçok ülkesine giderek emekliliğin tadını çıkaran çift, belirli aralıklarla da Türkiye'ye gelerek tatil yapıp, ülkeyi gezdi.

TEMMUZ AYINDA TÜRKİYE'YE GELDİLER

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ABD'de de yayılmaya başlamasıyla birlikte çift bu yıl temmuz ayında Türkiye'ye geldi ancak ülkelerine dönmedi.

ABD'de salgının etkisini azaltmasını bekleyen çift, Türkiye'nin aldığı koronavirüs önlemlerinden de memnun olduklarını söyledi.

"KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSETTİK"

Alanya'da bulundukları dönemde koronavirüsü de atlattıklarını anlatan Jemal Ali, alınan tedbirlere, hastalık sürecinde kendileriyle ilgilenen doktorlara, hastalıkla ilgili ülkedeki tedavi sürecine hayran kaldıklarını kaydetti.

Jemal Ali, "Biz Türkiye'ye gidip geliyorduk. ABD'ye gittiğimiz süreçte durum kötüye gittiği için 4 ay orada kapalı kaldık. Türkiye'ye gelemedik. ABD ile Türkiye arasında koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler konusunda farklar var. ABD'de herkes özgür, istediği gibi davranabiliyor. Ama Türkiye'de koronavirüs süreci daha kesin kurallara bağlı olduğu için burada kendimizi daha güvende hissettik. Biz buraya geldiğimizde maalesef eşimle birlikte koronavirüs sürecini de yaşadık. Doktorların ve sağlık çalışanlarının bize gösterdiği ilgi ve alaka yaşadığımız bu süreç bizi çok şaşırttı ve hoşumuza da gitti. Koronavirüs olduktan sonra 3 tane doktor evimize geldi, kontrollerimizi yaptı. Muhtar geldi bizi kontrol etti yani olayın arkasını mutlaka takip ediyorlar. Sonrasında iyileştik, kendimize geldik. Şu anda da gayet iyiyiz. Buraları dolaşıyoruz, Türkiye'yi geziyoruz. Seviyoruz burada yaşamayı." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA ÖNCE BÖYLE BİLMİYORDUK"

Alanya'yı çok sevdiklerini söyleyen Jemile Yusuf, Türkiye'yi, Alanya'yı keşfetme süreçlerini anlatırken, şunları söyledi: "Buranın havası çok güzel. Çok arkadaş canlısı bir şehir. Burada ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan her türlü insan bulabiliyoruz. Çok güzel bir şehir. Biz Türkiye'yi daha önce böyle bilmiyorduk. Bir arkadaşımız bize 'gelin buraları bir görün' dedi. Biz de geldik ve çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti. Burada kalmaya karar verdik. Burası bizim için harika bir yer. Burada dünyanın her ülkesinden insanlar var. Emeklilik hayatını yaşamak için ideal bir yer. Biz aslında başlangıçta Güney Amerika'da kalıp emekliliğimizi yaşamayı düşünüyorduk ama Türkiye'ye geldik. Arkadaşlarımız da buraya geldi."





