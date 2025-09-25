Alerjisi olan, bu bitkilerden uzak dursun: Burun akıntısı, öksürük…

Toz ve polen alerjisi, milyonlarca insanın günlük yaşamını etkiliyor.
Burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarma gibi semptomlar, yanlış bitki seçimiyle daha da şiddetlenebiliyor.
Ayrıca bazı bitki özsuları, cilt ve solunum yollarında tahrişe yol açabiliyor.
Ancak uzmanlar, alerji hastalarının evlerini tamamen bitkisiz bırakmalarına gerek olmadığını belirtiyor.
Önemli olan, alerjiye neden olabilecek türlerden kaçınmak ve yerine alerji dostu bitkiler seçmek.
ALERJİSİ OLANLAR İÇİN RİSKLİ OLAN BİTKİLER
- Ficus türleri: keman incir, huş ağacı ve kauçuk ağacı
- Inkalilie
- Kahve bitkileri
- Kaktüsler
- Kenevir
- Süt bitkileri: mucize çalı ve poinss yıldızı
- Balmumu çiçeği
- Ejderha ağacı
ALERJİ DOSTU BİTKİLER
- Eğrelti otu
- Yeşil Zambak
- Dağ palmiyesi
- Sarmaşık
- Purpurtute
- Nane