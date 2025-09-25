Abone ol: Google News

Alerjisi olan, bu bitkilerden uzak dursun: Burun akıntısı, öksürük…

Ev dekorasyonunda bitkiler hem estetik hem de ruhsal olarak fayda sağlasa da, alerjisi olan kişiler için bazı bitkiler ciddi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, evde bulundurulması alerjik reaksiyonlara neden olabilecek bitkileri ve daha güvenli alternatifleri paylaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 17:55
Alerjisi olan, bu bitkilerden uzak dursun: Burun akıntısı, öksürük…

Toz ve polen alerjisi, milyonlarca insanın günlük yaşamını etkiliyor.

Burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarma gibi semptomlar, yanlış bitki seçimiyle daha da şiddetlenebiliyor.

Ayrıca bazı bitki özsuları, cilt ve solunum yollarında tahrişe yol açabiliyor.

Ancak uzmanlar, alerji hastalarının evlerini tamamen bitkisiz bırakmalarına gerek olmadığını belirtiyor.

Önemli olan, alerjiye neden olabilecek türlerden kaçınmak ve yerine alerji dostu bitkiler seçmek. 

ALERJİSİ OLANLAR İÇİN RİSKLİ OLAN BİTKİLER

  • Ficus türleri: keman incir, huş ağacı ve kauçuk ağacı 
  • Inkalilie 
  • Kahve bitkileri 
  • Kaktüsler 
  • Kenevir 
  • Süt bitkileri: mucize çalı ve poinss yıldızı
  • Balmumu çiçeği
  • Ejderha ağacı

ALERJİ DOSTU BİTKİLER

  • Eğrelti otu 
  • Yeşil Zambak
  • Dağ palmiyesi
  • Sarmaşık
  • Purpurtute
  • Nane

İç Haber Haberleri