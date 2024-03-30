'Amanos Kartalları' teröristlere göz açtırmıyor Amanos Dağları'ndaki "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" üs bölgelerinde bulunan özel harekat polisleri, mevsim koşullarını gözetmeksizin görevlerini sürdürüyor.

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AA & Ensonhaber

Bölücü terör örgütünün sınırdan gelebilecek saldırılarına karşı Amanos Dağları'nda inşa edilen üs bölgelerinde görevlendirilen özel harekat polisleri, vatan savunmasını aralıksız devam ettiriyor.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ne bağlı polisler, vatan savunması için her türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat görevlerinin başındalar.

Gözetleme kulelerinden zırhlı araçlara kadar her türlü teknolojiyi kullanarak bölgeyi sürekli olarak izleyen özel harekat timleri, teröristlere karşı kesintisiz bir gözlem sağlıyorlar.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, cesur güvenlik güçlerine olan minnetini ifade etti.

"Ayaklarına taş değdirmesin inşallah"

Bölgede görevli özel harekat polislerinin fedakarca görev yaptığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

Sancaktepe ve Bayraktepe'de kahraman, korkusuz özel harekat polislerimiz, Osmaniye'mizi, Amanosları bir kartal gibi korumaktadırlar. 7 gün 24 saat hiç aralıksız fedakarca bu hizmeti görmektedirler. Kendilerine minnettarız. Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Allah özel harekatımızı, bütün güvenlik güçlerimizi, ordumuzu, jandarmamızı korusun. Ayaklarına taş değdirmesin inşallah.

2016'daki terör saldırısı sonrası üs bölgeleri kuruldu

Özel harekat komiseri Sezai Kös de 21 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce Amanoslardan Osmaniye merkeze havan saldırısı gerçekleştirildiğini, bu olay sonrası bölgeye iki üs bölgesi kurulması kararı verildiğini hatırlattı.

"Teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz"

Sancaktepe ve Bayraktepe üs bölgelerinin kurulmasının ardından güvenliği sağlamak için aralıksız görev yaptıklarını anlatan Kös,

Burada 7 gün 24 saat esasına göre terör örgütü elemanlarının geçişini engellemek, onları etkisiz hale getirmek için pusu görevimizi icra etmekteyiz. Pusu görevimizi yerli silahlarımız ve optik cihazlarımız başta olmak üzere teknolojik imkanlardan faydalanarak icra etmekteyiz.

diye konuştu.