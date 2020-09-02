Amanos'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, teröristler tarafından kullanılan mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
- AA
- 02.09.2020 - 16:01
- Güncelleme : 02.09.2020 - 16:01
Osmaniye'nin Amanos kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.
YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU
Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.
Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesine el konuldu.
Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.