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    Amanos'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

    Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, teröristler tarafından kullanılan mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
    • AA
    • 02.09.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 16:01
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    Amanos'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

    Osmaniye'nin Amanos kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.

    YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

    Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.

    Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesine el konuldu.

    Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

    Amanos ta PKK ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi #1

    Amanos ta PKK ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi #2

    Amanos ta PKK ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi #3

    Amanos ta PKK ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi #4

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