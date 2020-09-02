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Amanos'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Amanos'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, teröristler tarafından kullanılan mağara ve sığınak içinde çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.