Amasya Valiliği: Kar tatili paylaşımları sahte

- Amasya Valiliği, sosyal medyada paylaşılan 'kar tatili' görsellerinin sahte olduğunu duyurdu.
- Valilik, eğitime ara verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
- Vatandaşların yalnızca resmi hesaplardan gelen duyurulara itibar etmeleri gerektiği belirtildi.
Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında sahte görsellerle yarın il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verileceği yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
"VALİLİĞİN AÇIKLAMA FORMATI TAKLİT EDİLMİŞ"
Açıklamada, söz konusu paylaşımların valiliğin resmi basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak hazırlandığına dikkat çekilerek, “İlimiz genelinde eğitim öğretime ara verileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
"RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE GÜVENMEYİN"
Valilik, 30 Aralık Salı günü için eğitime ara verildiğini öne süren sahte paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, vatandaşların yalnızca Amasya Valiliği’nin resmi sosyal medya hesapları ile WhatsApp bilgilendirme kanalı üzerinden yapılan duyuruları dikkate almaları istendi.