Tekirdağ'da feci kaza kameraya yansıdı

- Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Umut D. yaralandı.
- Kaza sonrası sürücü ve yolcu, yaralıya bakıp olay yerini terk etti.
- Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'da geçtiğimiz hafta gece yarısı Cemaliye Mahallesi eski Vatan Hastanesi mevkiinde Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yönüne seyreden Umut D.'nin kullandığı motosiklet ile Dr. Hakkı Görenli Sokak'tan gelen bir otomobil, yol ayrımında çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARAÇ ÜZERİNDE TAKLA ATTI
Kaza sonrası arabanın üzerinde takla atan motosiklet sürücüsü Umut D. yere savruldu.
Yaralı Umut D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜ VE YOLCU OLAY YERİNİ TERK ETTİ
Kaza anı ise anbean kayda geçti. Kameraya yansıyan görüntülerde, kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü ve yolcunun, yerde yatan yaralıya baktıktan sonra olay yerini terk ettiği gözlendi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.