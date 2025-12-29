Edirne'de yılbaşında satılmak istenen kaçak içki ve uyuşturucuya operasyon Edirne’de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, yılbaşı döneminde satılması planlanan kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göster Hızlı Özet Edirne'de bir depoya düzenlenen operasyonda yılbaşında satılmak istenen kaçak içki ve uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, meyve kasalarının arasına gizlenmiş kaçak ürünler bulundu ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Edirne’de Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir meyve ve sebze deposuna İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi devriye görevini sürdüren polis ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. ÇOK SAYIDA KAÇAK VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ Yapılan operasyonla depoya giren ekipler, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen meyvelerin arasına gizlenmiş kaçak parfüm, kaçak tütün, kaçak içki, çok sayıda uyuşturucu hap ve onlarca kaçak makaron ele geçirdi. Ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İç Haber Haberleri Tekirdağ'da feci kaza kameraya yansıdı

AFAD'dan kar yağışı sebebiyle yapılan çalışmalara dair açıklama

Amasya Valiliği: Kar tatili paylaşımları sahte