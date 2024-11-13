Amasya’da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Amasya Suluova'da akşam saatlerinde Yeni Mahalle Koru Sokak'ta Recep Koca’ya ait tek katkı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sokakta büyük paniğe neden olan yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.