Amasya’da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İHA
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Celalettin Çöpoğlu idaresindeki 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Badal Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan aynı aileden Remzi, Sevim, Niyazi ve Zürbiye Çöpoğlu yaralandı.
Yaralılar ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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