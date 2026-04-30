Amasya'da kayıp kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Amasya'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 5 çocuk annesi kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Amasya'nın Suluova ilçesinde Emine Aktürk'ten sabah saatlerinde evden ayrılmasından sonra haber alamayan yakınları, Aktürk'ün başörtüsünün evin yakınındaki sulama kanalında olduğunu gördü.
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Su seviyesi düşürülen kanala giren dalgıçlar tarama yaptı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Drone ile de destek verilen arama çalışmaları sonucu kanalda 60 yaşındaki Aktürk'ün cesedine ulaşıldı.
Aktürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi