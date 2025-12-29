Amasya’da korkuluklara sıkışan kedi kurtarıldı

- Merzifon'da bir binanın demir korkuluklarına sıkışan kedi, itfaiye ve barınak ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
- Sakinleştirici iğne yapılan kedi, korkulukların kesilmesiyle güvenle çıkarılarak barınak görevlilerine teslim edildi.
- Kedinin sağlık durumu izlenirken, mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti.
Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi üzerinde bulunan bir binada, duvar üzerindeki demir korkuluklara sıkışmış halde bir kedi gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
UYUŞTURULDU, GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, barınak görevlileriyle birlikte kurtarma çalışması başlattı. Barınaktan gelen personel tarafından iğneyle sakinleştirilen kedi, itfaiyecilerin korkuluğu kesmesiyle güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.
BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Kurtarılan kedi, gerekli veteriner müdahalelerinin yapılması için barınak görevlilerine teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
Kurtarma çalışmasını yakından izleyen mahalle sakinlerinden Hacı Ali Özden, hızlı ve dikkatli müdahaleleri nedeniyle ekiplere teşekkür etti.