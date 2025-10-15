Anadolu’nun şifalı otu: Hem evi hem bedeni arındırıyor

İç Anadolu’nun kadim topraklarından doğan çöven otu, yüzyıllardır temizlikte ve sağlıkta kullanılan doğal bir mucize.

Günümüzde pek az kişi tarafından bilinse de, geçmişte Anadolu için vazgeçilmez bir bitkiydi.

Doğadan toplanan bitki özenle kurutulur, kaynatılır ve köpürme özelliği sayesinde doğal bir sabun haline getirilirdi.

Çöven kökleri suyla temas ettiğinde doğal olarak köpürme özelliği gösteriyor. Bu sayede geçmişte olduğu gibi bugün de sabun, şampuan ve deterjan üretiminde çevre dostu bir alternatif sunuyor.

Ancak bu otun kullanım alanı yalnızca temizlikle sınırlı değil…

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA BİREBİR