Android telefonlarda zorunlu değişiklik: Yarın son!

Android dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.

Google, 15 Ekim 2025 itibarıyla tüm geliştiricilere “temalı simge" desteği eklemeyi zorunlu hale getiriyor.

Bu kararla birlikte, milyonlarca Android kullanıcısını ilgilendiren köklü bir görsel değişim devreye girecek.

Yeni uygulama politikası, Android cihazların duvar kağıdı ve sistem renkleriyle tamamen uyumlu bir simge tasarımı oluşturmayı hedefliyor.

Artık her uygulama simgesi, kullanıcının seçtiği temaya göre otomatik olarak renk değiştirecek.

UYGULAMA SİMGELERİ TEMAYA GÖRE RENK DEĞİŞTİRECEK

Bugüne kadar her uygulama kendi marka kimliğini yansıtan renklerde simgeler kullanıyordu. Ancak yeni sistemle birlikte bu durum tarihe karışıyor.

Android’in “temalı simge” özelliği sayesinde tüm ikonlar, kullanıcının tercih ettiği duvar kağıdı ve renk temasıyla otomatik olarak uyum sağlayacak.

Yani örneğin kullanıcı yeşil tonlarında bir tema seçtiğinde Instagram, WhatsApp, YouTube hatta banka uygulamaları bile yeşil tonlarında görünecek. Koyu veya sade bir görünüm isteyenler siyah-beyaz (monokrom) tema tercih ettiğinde ise tüm simgeler bu düzene geçecek.

ARTIK ZORUNLU OLACAK

Android 13 ile isteğe bağlı olarak sunulan bu özellik, 15 Ekim 2025 itibarıyla tüm uygulamalarda zorunlu olacak. Bu tarihten sonra Play Store’da yer alacak her uygulamanın, cihazın renk temasıyla otomatik uyum sağlayan simgelere sahip olması gerekiyor.

Google’ın hedefi, Android arayüzünü daha sade, şık ve bütüncül bir hale getirmek. Kullanıcıların duvar kağıdı veya sistem temasına göre uygulama simgeleri renk değiştirecek, böylece cihaz genelinde tek tip bir estetik görünüm sağlanacak.

Şirket, belirlenen tarihe kadar güncelleme yapmayan uygulamaları Play Store’dan kaldırabileceğini duyurdu.