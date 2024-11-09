Anıtkabir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ziyaretçi akınına uğruyor

AA

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenleniyor.

Bu kapsamda, Anıtkabir'de de anma programı gerçekleştirilecek.

Program öncesi Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

ZİYARETLERİ 1 GÜN ÖNCEYE ÇEKTİLER

Birçok vatandaş yarın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle Anıtkabir ziyaretlerini bir gün öne çekmesi sonrası Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e ziyaretçi akını yaşandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisi de vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

"ÇOK KALABALIK OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN BUGÜN ZİYARET ETTİK"

Anıtkabir'i ziyaret eden 19 yaşındaki Edanur Marangoz, "Her milli bayramımızda Anıtkabir'e geliyoruz. Normalde arkadaşlarımızla yarın gelecektik ama çok kalabalık olacağını düşündüğümüz için bugün ziyaret ettik." sözleri ile duygularını ifade etti.

Çocuklarıyla Manisa'dan gelen, 50 yaşındaki Fatih Mehmet Karatohulu da şu açıklamalarda bulundu:

Yarın yoğunluğun fazla olacağını düşündük o yüzden bir gün önce geldik. Çocuklarım ilk defa görüyor Anıtkabir'i. Ben de 30 yıl önce üniversite öğrencisiyken gelmiştim, ikinci kez görmek bugün nasip oldu.

"HERKES BİR KERE GELMELİ"

Anıtkabir'e arkadaşlarıyla gelen 18 yaşındaki Sıla Salca ise bugünkü Anıtkabir ziyaretini yoğunluk olmaması durumunda yarın da tekrarlamak istediğini ifade etti.

Anıtkabir'i görmek için ailesiyle İzmir'den gelen 37 yaşındaki Uğur Tanışan da "İzmir'den bugün keşif için geldik. Asıl yarın geleceğiz. Ailemizle geldik, kızım ilk defa gördü. Burası çok farklı bir yer. Herkes bir kere gelmeli." dedi.

Öte yandan, Anıtkabir, yarın saat 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak.