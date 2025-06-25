ANKA-3 İHA Konya’da acil iniş yaptı

Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı kapsamında uçuş yapan ANKA-3 tipi insansız hava aracı (İHA), saat 19.00 sıralarında kontrolünü kaybetmeden, Bosna Hersek Mahallesi yakınlarındaki boş bir araziye acil iniş yaptı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve asker sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, ANKA-3’ün acil inişine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

25.06.2025 tarihinde, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı, Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerce gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir.

TATBİKATA GENİŞ KATILIM

23 Haziran’da başlayan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı; ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve NATO AWACS’ın fiilî; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya’nın ise gözlemci olarak katılımıyla sürdürülüyor.

Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla yürütülen tatbikat kapsamında, katılımcı ülkelerin birlikte harekât kabiliyetlerinin artırılması ve tecrübe paylaşımı amaçlanıyor. Tatbikat 4 Temmuz’da sona erecek.