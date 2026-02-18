Abone ol: Google News

Ankara merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde, nitelikli hırsızlık ve gasp olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 07:52
Ankara merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
  • Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, nitelikli hırsızlık ve gasp olaylarına karışan organize suç örgütünden 37 kişi gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında toplam 56 şüpheli tespit edilirken, 19 kişinin zaten cezaevinde olduğu belirlendi.
  • Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor ve adliyeye sevk edilecekler.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 2021-2026 yılları arasında Ankara’da 87 hırsızlık ve 3 gasp olayına karışan suç örgütü tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 37 GÖZALTI

Soruşturmada toplam 56 şüpheli belirlenirken, bunlardan 19’unun cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve İstanbul’da şüphelileri yakalamak için çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

İç Haber Haberleri