Edirne'de yeniden kar yağışı

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte yağış kara dönüştü.

ARAÇLAR VE BİTKİLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yolların ıslak olması nedeniyle kar, zemin üzerinde şu aşamada tutunamadı. Ancak kısa süre içinde park halindeki araçların ve yeşil alanlardaki bitkilerin üzeri ince bir kar tabakasıyla kaplandı.

YAĞIŞ ÖĞLEYEN KADAR SÜRECEK

Kar yağışının, kent genelinde öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.