Edirne'de yeniden kar yağışı

- Edirne'de dün başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde kara dönüştü.
- Kar yağışı, kısa sürede park halindeki araçlarda ve yeşil alanlarda ince bir tabaka oluşturdu.
- Yetkililer, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar nedeniyle sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Edirne'de akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte yağış kara dönüştü.
ARAÇLAR VE BİTKİLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Yolların ıslak olması nedeniyle kar, zemin üzerinde şu aşamada tutunamadı. Ancak kısa süre içinde park halindeki araçların ve yeşil alanlardaki bitkilerin üzeri ince bir kar tabakasıyla kaplandı.
YAĞIŞ ÖĞLEYEN KADAR SÜRECEK
Kar yağışının, kent genelinde öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.