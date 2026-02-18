Ramazan takvimi 2026: Bu yıl kaç gün oruç tutulacak? Manevi atmosferi, paylaşma ve dayanışma ruhuyla her yıl büyük bir heyecanla karşılanan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş, ilk sahur ve iftar saatlerine hazırlanırken, bu yıl Ramazan’ın kaç gün süreceği de merak konusu oldu. Peki, bu yıl kaç gün oruç tutulacak?