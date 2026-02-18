Ramazan takvimi 2026: Bu yıl kaç gün oruç tutulacak?

- Ramazan ayı 2026 yılında 19 Şubat'ta başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek.
- Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek.
- Müslümanlar bu süre boyunca sahur ve iftar ile oruç tutacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Manevi iklimin doruğa ulaştığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı on bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı.
Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar da hazırlıklarını hızlandırdı.
İlk sahurdan son iftara kadar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, bu yıl Ramazan’ın kaç gün süreceğini merak ediyor.
Peki, 2026 Ramazan ayı kaç gün sürecek?
2026 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. 19 Şubat’ta başlayan mübarek ay, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
Böylece Müslümanlar, 29 gün boyunca sahur ve iftarla oruç ibadetini yerine getirecek.