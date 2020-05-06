Ankara'da, tiner fabrikasında yangın çıktı

Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde tiner imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.