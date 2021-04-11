Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
490.830
-0.31%
EXEN Coin
22.80
-1.97%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    • Ankara’da çatısı çöken Açelya apartmanının yıkım çalışmaları sabaha kaldı

    Ankara’da çatısı çöken Açelya apartmanının yıkım çalışmaları sabaha kaldı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıkma çalışmalarına başlanan Açelya apartmanının çatısı çökerken, düşen parçalardan biri iş makinesini bozunca yıkım çalışmaları ertelendi.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 04:03
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 04:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da çatısı çöken Açelya apartmanının yıkım çalışmaları sabaha kaldı

    Ankara’nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan Açelya apartmanının çatısı, yıkım çalışmaları sırasında ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yetkililer, binanın giriş kısmında yapılan yıkım çalışmalarının ilerlemesi nedeniyle çatının da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkıldığını belirtti.

    YIKIM ÇALIŞMASI SABAHA ERTELENDİ

    Apartmanın çatısının iş makinesiyle binanın giriş kısmına doğru çekilmek suretiyle yıkıldığını belirten yetkililer, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine binadan bir parçanın koparak düştüğünü belirtti.

    Ankara’da çatısı çöken Açelya apartmanının yıkım çalışmaları sabaha kaldı-Video

    Ankara’da çatısı çöken Açelya apartmanının yıkım çalışmaları sabaha kaldı #1

    Düşen parçanın iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığını ifade eden yetkililer, yıkım çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildiğini açıkladı.

    Ankara’da çatısı çöken Açelya apartmanının yıkım çalışmaları sabaha kaldı #2

    APARTMAN 30 SANTİM KAYDI

    Ayrıca sürekli binanın lazer ile ölçümünü yapan yetkililer, Açelya apartmanının yaklaşık 30 santim kaydığını belirtti.

    Ankara’da çatısı çöken Açelya apartmanının yıkım çalışmaları sabaha kaldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir