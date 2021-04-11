Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıkma çalışmalarına başlanan Açelya apartmanının çatısı çökerken, düşen parçalardan biri iş makinesini bozunca yıkım çalışmaları ertelendi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan Açelya apartmanının çatısı, yıkım çalışmaları sırasında ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yetkililer, binanın giriş kısmında yapılan yıkım çalışmalarının ilerlemesi nedeniyle çatının da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkıldığını belirtti.

YIKIM ÇALIŞMASI SABAHA ERTELENDİ

Apartmanın çatısının iş makinesiyle binanın giriş kısmına doğru çekilmek suretiyle yıkıldığını belirten yetkililer, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine binadan bir parçanın koparak düştüğünü belirtti.

Ankara’da çatısı çöken Açelya apartmanının yıkım çalışmaları sabaha kaldı-Video

Düşen parçanın iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığını ifade eden yetkililer, yıkım çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildiğini açıkladı.

APARTMAN 30 SANTİM KAYDI

Ayrıca sürekli binanın lazer ile ölçümünü yapan yetkililer, Açelya apartmanının yaklaşık 30 santim kaydığını belirtti.