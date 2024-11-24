Ankara'da dağda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

İHA
Dün akşam saatlerinde Ankara'da başlayan kar yağışı nedeniyle kentin Akyurt ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi’nde, bazı büyükbaş hayvanlar dağda mahsur kaldı.
Hayvanların sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, zor arazi şartlarına rağmen hayvanlara ulaştı.
"BENZER DURUMLARDA BİZE ULAŞIN"
Belediye yetkilileri, zorlu hava şartlarında benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden kendilerine ulaşmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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