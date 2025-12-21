Abone ol: Google News

Eskişehir'de 38 saattir sular akmıyor

Kentte ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 38 saati aşkın süredir yaşanan su kesintisi devam ederken vatandaşlar kesinti nedeniyle temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 16:15
  • Eskişehir'de ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 38 saattir su kesintisi yaşanıyor.
  • Sazova ve Çamlıca mahalleleri dahil birçok bölgede su kesintisi devam ediyor.
  • Vatandaşlar, suya erişemedikleri için zorluk yaşarken, yetkililerden arızanın bir an önce giderilmesini istiyor.

Eskişehir'de susuzluk...

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki D4 deposunu besleyen ana hatta meydana gelen arıza, kentin büyük bir bölümünü susuz bıraktı.

38 SAATTİR SU YOK

Arızanın giderilmesi için ekiplerin yürüttüğü çalışmaların üzerinden 38 saat geçmesine rağmen, Sazova ve Çamlıca mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada su kesintisinin devam ettiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen ve kesintinin bu kadar uzamasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden arızanın giderilmesi ve mağduriyetin son bulmasını bekliyor.

