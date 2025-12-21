Eskişehir'de 38 saattir sular akmıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'de susuzluk...

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki D4 deposunu besleyen ana hatta meydana gelen arıza, kentin büyük bir bölümünü susuz bıraktı.

38 SAATTİR SU YOK

Arızanın giderilmesi için ekiplerin yürüttüğü çalışmaların üzerinden 38 saat geçmesine rağmen, Sazova ve Çamlıca mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada su kesintisinin devam ettiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen ve kesintinin bu kadar uzamasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden arızanın giderilmesi ve mağduriyetin son bulmasını bekliyor.