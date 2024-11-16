Ankara'da inşaat kazısında toprak kaydı, yanındaki 10 katlı bina tahliye edildi

DHA

İnşaat alanında alınmayan önlemler ve denetimlerin aksaması bir faciaya neden oluyordu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Elçi Sokak'ta inşaat çalışması için kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi, 10 katlı bina tahliye edildi.

Elmadağ'da apartman inşaatı için kazı yapılan alanda, saat 01.00 sıralarında yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

"KORKUYA NEDEN OLDU"

Toprak kayan alanın üst tarafındaki 10 katlı binada oturanlar durumu fark edip, tedirginlikle dışarı çıktı.

Yandaki inşaatın ve yağmurun etkisiyle yaşandığı belirtilen toprak kayması 36 dairenin bulunduğu binanın temel sınırında oluştu.

ŞERİT ÇEKEREK ÖNLEM ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, binanın çevresinde inceleme yaparak, şerit çekip önlem aldı.

DOLGU VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Gece binaya giremeyen bölge halkından bazıları araçlarında, bazıları da yakınlarının yanında kaldı. Öte yandan toprağın kaydığı bölgedeki inşaat çalışması durdurulurken, toprak kayması yaşanan alanda iş makineleriyle dolgu ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

"KOMŞULARDAN BİRİ SESE UYANIP HERKESİ UYARDI"

Binadakilerden Durmuş Çil, komşularından birinin sese uyanıp, tüm binada oturanları uyardığını söyleyerek, yaşananları şöyle anlattı:

Biz de onun uyarısı üzerine uyandık ve evden çıktık. Çıkıp baktığımızda istinat duvarı uçmuş. Bilinçsiz yapılan çalışma nedeniyle böyle oldu. Biz 3 aydır uyarıyoruz, dikkate almadılar. Yağmurun da etkisiyle kayma oldu. Orada büyük bir kaya vardı, onu kırınca tamamen kaydı. Geceyi kayınpederde geçirdik. Kimse binaya giremiyor, insanlar tedirgin. 36 daire şu anda mağdur.

"KAZI BİZİM BİNANIN SINIRINA GELMİŞ"

Tahliye edilen binayı yapan firmanın avukatı Büşra Kesik Canbulut, inşaat olan arazide, kazının mevzuata aykırı yapıldığını ileri sürerek, şu açıklamada bulundu:

Bizim binanın temelinin sınırına kadar kazı gelmiş. Müteahhit mevzuata aykırı bir şekilde bu süreci yürütmüş. İstinat duvarı yapmadan çalışmayı yürütünce de toprak kaymış. Burada 5 metreye kadar bir alan bırakması gerekiyordu. Hiçbir duvar örmemiş. Bir önlem dahi alınmamış. Bina sakinleri gerekli uyarıları yapmış ama çözüm bulunamamış. Sürecin takipçisi olacağız. Yasal başvurularımızı yaptık.

BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

İsmetpaşa Mahallesi Elçi Sokak'ta genişletme çalışması yapılan bir inşaat alanında yağışın etkisiyle toprak kayması yaşanınca, inşaat alanının üst kısmında bulunan 10 katlı binanın dolgu toprağının da kayması nedeniyle bina tedbiren boşaltıldı.