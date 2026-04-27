Amasya'da ön tekerleğini kaldıran motosiklet sürücüsüne ağır ceza

Trafiği tehlikeye düşüren hareketler yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüsüne gereken yapıldı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Meydanı Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek akrobatik hareketler yaptığını tespit etti.

46 BİN LİRA CEZA, 60 GÜN EHLİYETİ GERİ ALINDI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 66/1-f maddesi gereğince 46 bin liralık cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınarak, motosikleti de 60 gün süreyle trafikten men edildi.