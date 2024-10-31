Ankara'da lise öğrencisi, inşaat ustasının kalbiyle hayata bağlandı

DHA

Şırnak'ta yaşayan Mevlan G.'ye (17) şubat ayında, soğuk algınlığı şikayetiyle başvurduğu Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'kalp yetmezliği' tanısı konuldu.

12'nci sınıf öğrencisi Mevlan G., hastanede tedavi altına alındı. Mevlan G., buradaki tedavisinin ardından 18 Ağustos'ta Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Mevlan G., durumunun ağırlaşması üzerine burada acil kalp nakli için sıraya alındı.

YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Mevlan G. için umutlu haber Burdur'dan geldi. Burdur'da 7 Ekim'de beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası Hilmi Tavas'ın (34) bağışlanan organlarından kalbi, 10 Ekim'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne getirildi. Mevlan G., inşaat ustası Hilmi Tavas'ın bağışlanan kalbinin başarılı bir operasyonla nakledilmesiyle yeniden hayata tutundu.

"YENİ BİR HAYAT OĞLUMU BEKLİYOR"

Anne Meryem G., 18 Ağustos'tan beri acil kalp nakli sırasında beklediklerini belirterek, "10 Ekim'de umudumuz yeniden yeşerdi. Burdur'dan gelen kalp nakli ile hayata tutunmayı başardık. Oğlum kalp nakli oldu ve şükür durumu iyiye gidiyor. Kalbi nakleden aileye de sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Organ bağışı ile hayat kurtarabiliriz. Tabii ki başka ailelerin canı yanıyor ama bir yandan da başka ailelere umut oluyor bu nakil. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah oğlum kısa sürede sağlığına kavuşacak. Yeni ve güzel bir hayat oğlumu bekliyor. Bir yandan diğer aile için çok duygulandım; anne yüreği çünkü. Bir yandan da bir anne olarak bayağı bir sevindim duyduğumda. Organ bağışı yapan aileyi de tanımak istiyoruz. Allah onlara da sabır versin." dedi.