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Ankara'da oto yıkamaya silahlı saldırı

Ankara'da oto yıkamaya silahlı saldırı Ankara'nın Haymana ilçesinde, oto yıkama ve çekici hizmeti veren bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çekici araçlarına kurşunlar isabet etti.