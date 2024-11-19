İHA
Ankara'nın Haymana ilçesi Polatlı Caddesi üzerinde silahlı saldırı meydana geldi.
Cadde üzerinde bulunan oto yıkama ve çekici hizmeti veren Göksu firmasına, bir otomobille gelen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.
Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken firmaya ait çekici araçlarına kurşunlar isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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