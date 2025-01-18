Ankara'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dikmen Caddesi'nde 34 RB 3486 plakalı motosiklet sürücüsü Murat R., sol şeritte dönmek isterken arkasından gelen 06 ELH 127 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletli savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Murat R. hastaneye kaldırıldı. Sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Murat R.'nin bir yemek şirketinde kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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