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İHA

Ankara’nın Altındağ ilçesinde akşam saatlerinde Talatpaşa Bulvarı'nda, 06 BC 4262 plakalı Volkswagen Transporter marka panelvan araç duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.