Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı etkiledi.

Başkent'te yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Belediye ekipleri cadde sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı, trafik ekipleri ise araç sürücülerini uyardı.

GÖLBAŞI'NDA İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

BİR OTOMOBİL VE MİNİBÜS MAHSUR KALDI

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalara devam ediyor.